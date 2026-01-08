Mısır ve BM: Gazze, Sudan ve Yemen Konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mısır ve BM: Gazze, Sudan ve Yemen Konuşuldu

08.01.2026 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Guterres ile Gazze, Sudan ve Yemen'deki durumu görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze Şeridi'nin yanı sıra Sudan ve Yemen'de yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi'ndeki son durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesle ilgili planın ikinci aşamasına geçme yönünde sarf edilen çabaların ele alındığı görüşmede, bu bağlamda İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesinin yanı sıra Gazze'nin yönetimi için Filistinli teknokratlardan bir komitenin oluşturulması ve bölgeye uluslararası gücün gönderilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişine izin verilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılmasına değinen Abdulati, "Mısır, Filistin topraklarının birliğini baltalayacak her türlü uygulamayı reddettiği gibi Gazze'nin bölünmesini de kesin bir dille reddediyor." dedi.

Guterres ile Sudan'da yaşanan gelişmeleri de konuşan Abdulati, Sudan'da ateşkesin sağlanmasının yanı sıra ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemine değindi.

Abdulati ve Guterres, Yemen'de son dönemde yaşanan gelişmeleri de ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı, ülkesinin Yemen'in birlik, toprak bütünlüğü ve ulusal kurumların korunmasına desteklerinin altını çizdi.

Yemen'de tansiyonun düşürülmesi ve Yemenliler arasında kapsamlı çözümü sağlayacak diyalog sürecinin başarıyla sonuçlanması temennisinde bulunan Abdulati, söz konusu diyalog sürecinin hem Yemen'in toprak bütünlüğünü koruması hem de halkın beklentilerini karşılayacak güven ve istikrarı garanti etmesi temennisinde bulundu.

Guterres ile İsrail'in Somaliland'ı tanıma bildirisini de görüşen Abdulati, ülkesinin Somali'nin toprak bütünlüğüne desteklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İsrail'in Somaliland'ı tanıma adımı, Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği gibi BM sözleşmeleri ile uluslararası hukuka aykırı tek taraflı ve yasa dışıdır. İsrail'in söz konusu bildirisi ayrıca, bölgesel ve uluslararası barış ve güveni de tehdit ediyor."

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Yemen, Sudan, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ve BM: Gazze, Sudan ve Yemen Konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:56
Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı İşte İstanbul’a geliş tarihi
Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş tarihi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:22
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim
Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 23:09:29. #7.11#
SON DAKİKA: Mısır ve BM: Gazze, Sudan ve Yemen Konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.