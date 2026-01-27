Mısır ve Ürdün Bakanları Görüştü - Son Dakika
Mısır ve Ürdün Bakanları Görüştü

27.01.2026 17:31
Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları, ilişkileri güçlendirme ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve öne çıkan bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, resmi ziyaret kapsamında Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Abdulati, Safedi ile bir araya geldi.

Safedi ile Abdulati görüşmede, başta ekonomi ve yatırım olmak üzere çeşitli alanlarda aralarındaki "derin" ilişkileri güçlendirme ve iki ülke arasındaki mevcut koordinasyon mekanizmalarını ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirme konusundaki istekliliklerini teyit etti.

Bakanlar ayrıca, ortak önemi haiz konuları ele alarak, bölgenin güvenlik ve istikrarının pekiştirilmesine ve bölgesel meselelere hizmet edecek şekilde ortak çalışma ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Bölgedeki gelişmelerin de masaya yatırıldığı görüşmede, özellikle Gazze Şeridi'ndeki son durum ve 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşması ele alındı.

Taraflar, Gazze anlaşmasına bağlı kalınması, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı doğrultusunda tüm maddelerinin eksiksiz uygulanması, Gazze Şeridi'ne yeterli, sürdürülebilir engelsiz insani yardımın ulaştırılması ve Filistin Ulusal Yönetimi'nin bölgedeki sorumluluklarını yeniden üstlenmesinin önünün açılması gerektiğini vurguladı.

Batı Şeria ile Gazze arasındaki Filistin toprak birliğinin korunmasının gerekliliğine dikkati çeken bakanlar, uluslararası meşruiyet kararları temelinde iki devletli çözüm çerçevesinde, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan, egemen ve bağımsız Filistin devletini somutlaştıracak net bir siyasi geleceğe doğru ilerlenmesi gerektiği belirtti.

Bakanlar, Gazze Şeridi'nin yönetimi için Filistin Ulusal Komitesi kurulmasını ve Gazze'deki saldırıları durdurmak için Trump Planı'nın ikinci aşamasının başlatıldığının ilan edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, Ürdün, Mısır, Son Dakika

17:37
