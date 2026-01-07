Mısır Yılanı Besleyen Kişiye Cezai İşlem

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Mısır yılanı besleyen kişiye 11 bin 977 lira idari para cezası uygulandı, hayvan koruma altına alındı.

Cengiz Topel Caddesi'nde bir kişinin elinde yılanla dolaştığı yönündeki ihbar üzerine, olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Beslenmesi yasak olan Mısır yılanına el koyan ekipler, S.D'ye (20) 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 11 bin 977 lira idari para cezası uyguladı.

Yılan ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

S.D'nin ifadesinde, yılanı kendisine bir arkadaşının hediye ettiğini söylediği öğrenildi.