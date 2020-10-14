Misli.com 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Serik Belediyespor: 2 - Son Dakika

Misli.com 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Serik Belediyespor: 2

14.10.2020 17:04
Misli.com 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Serik Belediyespor: 2, System.String[]

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin beşinci haftasında sahasında Serik Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin beşinci haftasında sahasında Serik Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Yücel Büyük xx, Akın Karabacak xx, İsmail Ertunç xx

Kardemir Karabükspor: Ferhat x, Arda xx, Sezer Gündüz x, Emre Eser x, Toykan Topuz x (Furkan dk. 79 x), Melih Berat Arslan x (Nazmican dk. 41 x), Cihan x, Ömer Faruk Yılmaz x (Ömer Yaylacı dk. 79 x), Ahmet Karataş x (Ömer Çelik dk. 46 x), Tuğrul Yavaşçı x, Berk Kervankıran x

Serik Belediyespor: İbrahim xx, Atakan xx (Canberk dk. 90 ?), Mahsun xx (Yusuf dk. 72 x), Gökay xx (Bahadır dk. 56 xx), Sinan xx (Erkan dk. 72 x), Yusuf Arıkan xx, Sinan xx, Ercan xx, Cenk xx, Sefa xx(Batuhan dk. 90 ?), Emre xx

Goller: Ahmet Karataş (dk. 13 k.k) (Karabükspor), Mahsun (dk. 19) (Serik Belediyespor)

Sarı Kartlar: Toykan, Nazmican, Tuğrul, Ömer Çelik (Karabükspor) - KARABÜK

Misli.com 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Serik Belediyespor: 2
Misli.com 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Serik Belediyespor: 2
Misli.com 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Serik Belediyespor: 2

Kardemir Karabükspor, Ahmet Karataş, Karabükspor, serik, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Misli.com 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Serik Belediyespor: 2 - Son Dakika Spor

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