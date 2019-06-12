Son Dakika Haberleri: Miss Apollon güzelleri Didim'de kampta (2)
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Miss Apollon güzelleri Didim'de kampta (2)

2 saat önce

GÜZELLERİN SU PARKI KEYFİAydın'ın Didim ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenecek Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması'na katılacak 10 ülkeden 17 güzel, bugün sabah saatlerinde İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni gezdi.

Miss Apollon güzelleri Didim'de kampta (2), System.String[]

GÜZELLERİN SU PARKI KEYFİ
Aydın'ın Didim ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenecek Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması'na katılacak 10 ülkeden 17 güzel, bugün sabah saatlerinde İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni gezdi. Ardından Aydın'ın Kuşadası ilçene geçen güzeller, buradaki bir su parkında stres attı. Havuza girip, güneşlenen güzellere, su parkı yetkilileri tarafından soğuk meyve suyu ikramında bulunuldu.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Muğla),


Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:05 Kaynak: DHA
Güzellik Yarışması, Didim, Apollon, Güncel
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