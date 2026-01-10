MİT Başkanı Kalın'dan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MİT Başkanı Kalın'dan Gazeteciler Günü Mesajı

10.01.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Kalın, Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarını tebrik etti ve doğru bilginin önemine vurgu yaptı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Kamuoyunun doğru ve güvenilir bir şekilde bilgilendirilmesi için emek, dikkat, özen ve sabırla çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Kalın, mesajında, "Çok boyutlu krizlerin, sanal saptırmaların, dijital manipülasyonların ve enformatik cehaletin arttığı bir dönemde, doğru bilgiye ulaşmak ve onu sahih bir şekilde aktarmak her zamankinden daha önemli ve kıymetli hale gelmiştir. Gazetecilik mesleğini bu şuur ile icra etmek, hem ciddi bir sorumluluk üstlenmeyi gerektirmekte hem de büyük bir mesleki onuru temsil etmektedir. Bu vesileyle zor koşullar altında mesleğini sorumluluk bilinciyle icra eden, hakikatin izini sürerken pusulası doğru bilgi, muhakeme ve vicdan olan tüm kıymetli basın mensuplarını kutluyor, görevi başında hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle anıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Gazeteciler Günü, İbrahim Kalın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT Başkanı Kalın'dan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı
Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti
ABD dur durak bilmiyor Karayip Denizi’nde baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Karayip Denizi'nde baskın düzenlediler
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı

16:12
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:53
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş Katili en yakınları
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
14:19
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu’nu ele verdi
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 17:42:42. #7.11#
SON DAKİKA: MİT Başkanı Kalın'dan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.