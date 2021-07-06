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Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu İnandı'ya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı - Son Dakika

Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu İnandı'ya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı

06.07.2021 12:47
Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu İnandı'ya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın MİT operasyonu ile yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın MİT operasyonu ile yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıklamıştı. Operasyonun detayları ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir. Operasyonlar neticesinde PKK'nın üst kadrosu tarihinde ilk kez Kuzey Irak'ta hareket edemez, toplanamaz ve örgütü yönetemez hale gelmiştir. Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100 üzerinde kişi Türkiye'ye getirildi" demişti. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurtdışında gerçekleştirilen bir operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin detayları ortaya çıktı.

'2007 YILINDA BÖLGENİN GENEL SORUMLUSU OLDU'

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hakkında, "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan yakalama kaydı bulunan Orhan İnandı, FETÖ'nün 2001 yılından bu yana Kırgızistan Sorumlusu olarak faaliyet yürütmekte olduğu öğrenildi. Örgüt üyesi İnandı'nın 2017 yılında ise örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatı ile hem Kırgızistan hem de Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı içerisine alan bölgenin genel sorumlusu olduğu tespit edildi.

'EN SON MART AYINDA PENSİLVANYA'YA GİDEREK TALİMAT ALDI'

Yine güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kırgızistan'da bulunduğu süreç içerisinde sık sık FETÖ elebaşı F. Gülen'in Pensilvanya/Saylorsburg'daki karargahına ziyaretler gerçekleştiren İnandı'nın, son olarak 2021 yılı mart ayı içerisinde karargaha giderek talimatlar aldığı, ayrıca örgüt üst düzey yöneticileri Mustafa Özcan, Naci Tosun, Barbaros Kocakurt gibi isimler ile de irtibatlı olduğu öğrenildi.

'25 ÜST DÜZEY FETÖ/PDY MENSUBUNA YASADIŞI YOLLARDAN KIRGIZİSTAN PASAPORTU TEMİN ETTİ'

Öte yandan örgüt üyesi İnandı'nın, FETÖ'nün kripto haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı da olduğu tespit edildi. Ayrıca edinilen bilgiye göre örgüt üyesi İnandı'nın, Pensilvanya'dan Bylock vasıtasıyla aldığı talimatlar doğrultusunda örgütün Türkiye'den kaçan firari unsurlarının Kırgızistan'da barınmasını sağladığı ve aralarında Mustafa Özcan ile Bank Asya Eski Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik'in de bulunduğu 25 üst düzey FETÖ/PDY mensubuna yasadışı yollardan Kırgızistan pasaportu temin ettiğinin tespit edildiği öğrenildi.

'TÜRKİYE'DE BULUNDUĞU 1985-1995 YILLARINDA DA AKTİF GÖREV ALDI'

Ayrıca örgütün Orta Asya Sorumlusu olduğu tespit edilen İnandı'nın, Türkiye'de bulunduğu 1985-1995 yıllarında da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alarak, mezkur dönemde ev sorumlusu, belletmen, müdür, eğitim danışmanı pozisyonlarında da terör örgütüne hizmet etmiş, Bekir Ünal ve Sait Aksoy isimli örgüt yöneticilerine bağlı olarak faaliyetler gösterdiği öğrenildi. Ayrıca edinilen bilgiye göre örgüt üyesi İnandı'nın, Ankara'da bulunduğu söz konusu dönemde Adil Öksüz ile de örgüt evlerinde yapılan toplantılarda bir araya geldiği de tespit edildi.

-İHA-

Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu İnandı'ya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü, Orhan İnandı, Orta Asya, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu İnandı'ya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı - Son Dakika


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