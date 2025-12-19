MIT Profesörü ve Brown Üniversitelerinin saldrılarının şüphelisi ölü bulundu - Son Dakika
19.12.2025 08:46  Güncelleme: 11:18
Brown Üniversitesi'nde 2 kişinin öldüğü saldırının şüphelisi Claudio Neves Valente ölü bulundu.

ABD'de evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Nuno Loureiro ile Brown Üniversitesi'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisinin ölü bulunduğu bildirildi. Polis yetkilileri tarafından, 13 Aralık'ta Brown Üniversitesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

KİRALADIĞI BİR DEPODA ÖLÜ BULUNDU

Yetkililer, üniversitedeki saldırının şüphelisi 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente'nin, New Hampshire'da kiraladığı bir depoda ölü bulunduğunu belirtti. Valente'nin kendini öldürdüğü bilgisini paylaşan yetkililer, şüphelinin Brown Üniversitesinde 2000-2001 arasında fizik alanında lisansüstü eğitim gördüğünü aktardı. Yetkililer Valente'nin ayrıca, 15 Aralık'ta yaşamını yitiren MIT profesörü Nuno Loureiro'nun uğradığı silahlı saldırının da şüphelisi olduğunu, Valente ve Loureiro'nun Portekiz'deki bir üniversitede 1995'te aynı akademik programda yer aldığını kaydetti. FBI, daha önce yaptığı açıklamada, iki olay arasında bilinen bir bağlantı bulunmadığını ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD'deki Brown Üniversitesinde silahlı bir saldırgan nedeniyle 13 Aralık'ta yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti. Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Nuno Loureiro ise 15 Aralık gecesi Massachusetts'in Brookline kasabasındaki evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

New Hampshire, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

