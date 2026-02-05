Mitsubishi Electric AG MELCO'yu Satın Aldı - Son Dakika
Ekonomi

Mitsubishi Electric AG MELCO'yu Satın Aldı

05.02.2026 12:39
Mitsubishi Electric, AG MELCO Elevator'ın tüm hisselerini alarak bina sistemleri alanında büyüyecek.

Mitsubishi Electric, küresel bina sistemleri iş kolundaki büyüme stratejisi kapsamında, AG MELCO Elevator Co. L.L.C.'nin tüm hisselerinin satın alım sürecini tamamladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Emirliği'nde faaliyet gösteren AG MELCO Elevator'ın, Rawafed Almustaqbal Group L.L.C.'ye ait hisseleri devralmasıyla şirketin tamamına sahip oldu.

Mitsubishi Electric ve Tokyo merkezli iştiraki Mitsubishi Electric Building Solutions Corporation, büyüme odaklı iş kollarından biri olan bina sistemleri alanında asansör bakım ve yenileme hizmetlerini güçlendirmeyi planlıyor.

Söz konusu pazarın gelecek dönemde artan bir taleple büyümesi beklenirken, anlaşma, Mitsubishi Electric ile Al Ghurair Investment arasındaki yaklaşık 50 yıllık güçlü ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Orta Doğu başta olmak üzere Güney Asya, Afrika ve Orta Asya da dahil geniş bir coğrafyada faaliyet göstererek yüksek kaliteli hizmet anlayışıyla güçlü bir itibar oluşturan AG MELCO Elevator 1975'te kuruldu.

Çok markalı bakım ve yenileme alanında biriken teknik yetkinlik ve uzmanlık, şirketin bölgedeki güvenilir konumunu pekiştirdi.

Mitsubishi Electric ve Mitsubishi Electric Building Solutions, satın almayla yönetim kaynaklarını entegre etmeyi, karar alma süreçlerini hızlandırmayı ve Orta Doğu ile diğer bölgelerde operasyonel verimlilik ve rekabetçiliği artırmayı hedefliyor. Söz konusu adım, şirketin küresel bina sistemleri iş kolundaki büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Satın almanın Mitsubishi Electric'in martta sona erecek mali yıla ilişkin finansal sonuçlarına etkisi, şirketin 31 Ekim 2025'te açıkladığı finansal tahminlere dahil edildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

12:31
Mitsubishi Electric AG MELCO'yu Satın Aldı
