MKE Ankaragücü Mustafa Kaplan ile anlaştı
7 saat önce
Metin Diyadin ile yolları ayıran MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
Metin Diyadin ile yolları ayıran MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı.
Başkentin sarı-lacivertli ekibi, Metin Diyadin'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesinin ardından geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımı ligde tutan Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
(Yunus Emre Kartal/İHA)
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