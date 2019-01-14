Mke Ankaragücü'nde Bayram Bektaş ile Yollar Ayrıldı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü
'nde teknik direktör Bayram Bektaş
ile yollar ayrıldı. Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan
oldu.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayram Bektaş ile bugün Beştepe
Tesisleri'nde görüştüklerini ve yolları ayırdıklarını söyledi.
Başkan Yiğiner, yeni teknik direktörün Mustafa Kaplan olduğunu ifade ederek, "Bayram hocamızla anlaşarak sözleşmeyi feshettik. Kısa bir süre önce izleme ekibinin başına gelen Mustafa Kaplan'ı teknik direktör olarak görevlendirdik. Bundan sonra takımımız Kaplan'a emanet." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:48 Kaynak: AA
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