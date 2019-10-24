Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi
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MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

24 dakika önce

- MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz: "Genel kurul gerekli çoğunluk sağlanmadığı için 31 Ekim'e ertelenmiştir" "Kulüp tüzüğünde adaylar ile ilgili şartlar belli.

- MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz:

"Genel kurul gerekli çoğunluk sağlanmadığı için 31 Ekim'e ertelenmiştir"

"Kulüp tüzüğünde adaylar ile ilgili şartlar belli. Genel kurul yapıldığında, divana sunulduğu anda adayları hep birlikte göreceğiz"

ANKARA - MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 31 Ekim Perşembe gününe ertelendi.

MKE Ankaragücü'nde bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı, 31 Ekim Perşembe gününe ertelendi. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde, MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz belirtilen saatten 15 dakika sonra kameralar karşısına geçerek, "Olağanüstü bir kongre yapacaktık. Fakat gerekli çoğunluk sağlanmadığı için 31 Ekim'e ertelenmiştir" dedi.

Mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in tekrardan aday olup olmayacağı ve seçime başka adayın girip girmeyeceği sorularına ise Akyüz, "Kulüp tüzüğünde adaylar ile ilgili şartlar belli. Genel kurul yapıldığında, divana sunulduğu anda adayları hep birlikte göreceğiz. Herkese başarılar diliyorum" cevabını verdi.

MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

MKE Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:42 Kaynak: İHA
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