MKE, Çankırı Silah Fabrikası'nın Kapatılmayacağını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MKE, Çankırı Silah Fabrikası'nın Kapatılmayacağını Açıkladı

03.01.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE, Çankırı Silah Fabrikası'nın kapatılacağı iddialarını yalanlayarak, üretime devam ettiklerini duyurdu.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çankırı Silah Fabrikası'nın kapatılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığı açıklandı.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Çankırı Silah Fabrikası'nın kapatıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. MKE yetkilileri, fabrikanın üretim faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü ve yeni yatırımlarla kapasitesini artırmaya devam ettiğini belirtti. Açıklamada, tesisin 1976 yılında MKE Uçaksavar Top Fabrikası olarak faaliyete başladığı, günümüzde ise MKE Çankırı Silah Fabrikası adıyla hizmet verdiği; fabrikanın, kuruluşundan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik güçleri ile dost ve müttefik ülkelere NATO standartlarında üretim gerçekleştirdiği ifade edildi.

2026 DA, 1 MİLYAR LİRALIK YATIRIM PLANLANIYOR

MKE'nin açıklamasında 03 Ocak 2026 itibarıyla fabrikada toplam 347 aktif personelin istihdam edildiği; tesiste Türkiye'nin kritik orta ve ağır silah sistemlerinin üretimi yapıldığı belirtildi. Üretim portföyünde; 105 mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN, 35 mm KORKUT ve GÖKDENİZ uçaksavarların silah sistemleri, 40 mm tamburalı bombaatar, 12,7 mm uçaksavar topu, 25 mm ILGAZ otomatik top, 107 mm Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ile 155 mm FIRTINA ve PANTER obüslerinin silah sistemlerinin ana komplelerinin yer aldığı da ifade edildi. .

Yazılı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin ilk obüs sınıfı ihracatı olan BORAN Obüsü'nün MKE Çankırı Silah Fabrikası'nda üretildiği, bu ürünün 2024 yılında Bangladeş'e, 2025 yılında ise Avrupa'ya ilk obüs ihracatı kapsamında Kuzey Makedonya'ya ihraç edildiği aktarıldı.

MKE açıklamasında, yaklaşık 50 yıllık kesintisiz üretim kabiliyeti ve ileri mühendislik tecrübesine sahip olan fabrikanın, savunma sanayii ihracatına da önemli katkı sunduğuna dikkat çekildi. Fabrikanın kapatılmasının söz konusu olmadığına vurgu yapılan açıklamada, 2025 yılında yaklaşık 150 milyon TL yatırım yapıldığı, 2026 yılı için ise yaklaşık 1 milyar TL'lik yatırım planlamasının bulunduğu bildirildi. Yetkililer, MKE Çankırı Silah Fabrikası'nın üretimlerine kararlılıkla devam ettiğini ve yapılan yatırımlarla üretim kapasitesinin her geçen yıl artırıldığını ifade etti.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Çankırı, Üretim, Güncel, MKE, Son Dakika

Son Dakika Güncel MKE, Çankırı Silah Fabrikası'nın Kapatılmayacağını Açıkladı - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:24
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 10:06:42. #7.11#
SON DAKİKA: MKE, Çankırı Silah Fabrikası'nın Kapatılmayacağını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.