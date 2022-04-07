Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün rekor hedef beklentisi - Son Dakika
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Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün rekor hedef beklentisi

07.04.2022 14:00
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün rekor hedef beklentisi

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün bu yılki ihracatının 10 milyar doları aşıp, rekor kırmasını hedeflediklerini bildirdi.

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün bu yılki ihracatının 10 milyar doları aşıp, rekor kırmasını hedeflediklerini bildirdi.

Dolu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl 6 milyar dolara ulaşan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ihracatının bu yıl ilk çeyrekte 2 milyar dolara ulaştığını belirtti.

"Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün bu yılki ihracatı 10 milyar doları aşacak" ifadesini kullanan Dolu, bu sektörde ihracatın rekor kırmasını hedeflediklerini de aktardı.

İhracattaki artışın Türkiye'nin ihracata dayalı ekonomi modeline geçişinin yansıması olduğunu aktaran Dolu, sektör çalışanlarının da dünya standartlarının üstünde sağladığı kaliteli üretimin de dünya pazarında öneminin büyük olduğunu kaydetti.

İhracatın büyümesinin istihdama da olumlu yönde katkı sağladığına değinen Dolu, ancak ihracatın büyüsüne kapılıp, iç pazarın ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Dolu, sektörün en büyük sıkıntısının maliyet artışı olduğunu savunarak, maliyet artışına neden olan yakıt, elektrik, hammadde gibi etkenlerin artışının durması halinde hemen hemen tüm sektörlerdeki ihracat artışının kısa vadede Türkiye'deki yüksek enflasyonun da önüne geçeceğine inandıklarını kaydetti.

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Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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