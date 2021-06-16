MOBİSAD Genel Kurulu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kişilerin bilgileri dışında mobil hat aboneliğinden kaynaklı bayi sahiplerinin yaşadığı mağduriyetlere değinerek, "Biz Adalet Bakanlığı ile bu konuda ciddi istişarelerde bulunduk. Bunun çözümü noktasında taslaklarımızı oluşturduk. Önümüzdeki süreçte Meclis'in takvimine göre bunun yasalaşmasını bekliyoruz." dedi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Genel Kurul toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde elektronik haberleşme ve posta sektörünün, insanlar için hayati önem taşıdığını anlattı.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatı kolaylaştırırken, ekonomik ve sosyal hayatta sadece bireyler için değil, kurumlar ve devletler için de önemli fırsatları beraberinde getirdiğini vurgulayan Sayan, bugün, e-devlet uygulamalarından finans ve bankacılık uygulamalarına, elektronik ticaretten dijital medyaya, giyilebilir teknolojilerden robotik sistemlere, sosyal medyadan sanal gerçekliğe kadar hemen her alanda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığına işaret etti.

Sayan, sayısal dönüşüme giden bu yolda en önemli hızlandırıcılardan birinin de mobil teknolojilerde son yıllarda yaşanan gelişmeler olduğuna dikkati çekerek, mobil iletişimde kaydedilen bu gelişme ve başarının, aslında bir takım oyunu olduğunu, MOBİSAD'ın elektronik haberleşme ve bilgi teknolojileri sektöründe çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

"Kişilerin bilgileri dışında mobil hatlara abonelikleriyle" alakalı bayi sahiplerinin yaşadığı sıkıntılara değinen Sayan, "Biz Adalet Bakanlığı ile bu konuda ciddi istişarelerde bulunduk. Bunun çözümü noktasında taslaklarımızı oluşturduk. Önümüzdeki süreçte Meclis'in takvimine göre bunun yasalaşmasını bekliyoruz. Bu süreci hep birlikte takip edeceğiz." diye konuştu.