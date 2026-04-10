Moda dünyasında kapışma! Serenay mı, Barbie mi?

Stil tercihleriyle her adımı olay olan Serenay Sarıkaya, bu kez Hollywood cephesinden güçlü bir rakiple gündeme geldi. Ünlü oyuncunun daha önce tercih ettiği iddialı tasarım, bu kez dünya yıldızı Barbie Ferreira üzerinde yeniden karşımıza çıktı.

AYNI ELBİSE, İKİ FARKLI TARZ

Serenay Sarıkaya, bir süre önce katıldığı özel bir gecede Dilara Fındıkoğlu imzalı siyah, korseli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Vücuda oturan formu ve deri detaylarıyla öne çıkan tasarım, Sarıkaya’nın güçlü duruşuyla birleşince sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Aynı tasarım bu kez Hollywood’da sahne aldı. Faces of Death filminin Los Angeles gösterimine katılan Barbie Ferreira da aynı elbiseyi tercih etti.

KAZANANI SOSYAL MEDYA SEÇTİ

İki ismin aynı tasarımla verdiği pozlar kısa sürede gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları “Kime daha çok yakıştı?” sorusu üzerinden ikiye bölündü. Serenay Sarıkaya’nın iddialı duruşu övgü alırken, Barbie Ferreira’nın yorumu da dikkat çekti.

Moda dünyasında yaşanan bu sürpriz “pişti”, kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.