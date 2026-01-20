Moda Tasarımcısı Valentino Garavani Hayatını Kaybetti

İTALYAN moda tasarımcısı Valentino Garavani, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Valentino Garavani ve Giancarlo Giammetti Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Valentino Garavani, Roma'daki evinde sevdiklerinin yanında vefat etti" ifadelerine yer verildi. 93 yaşında yaşamını yitiren moda tasarımcısının naaşının 21-22 Ocak'ta saat 11.00 ila 18.00 arasında taziye ziyaretlerine açılacağı ve 23 Ocak'ta saat 11.00'de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Bazilikası'nda cenaze töreni gerçekleştirileceği belirtildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Valentino'nun vefatı sonrası sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Valentino, stil ve zarafetin tartışmasız ustası ve İtalyan yüksek modasının ebedi sembolü. İtalya bir efsaneyi kaybetti ancak mirası nesiller boyu ilham kaynağı olmaya devam edecek. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.