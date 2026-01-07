Modi ve Netanyahu'dan İşbirliği Görüşmeleri

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde, "ülkeleri arasındaki işbirliğini ilerletmenin yollarını" ele aldı.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu ile telefonda görüştüğü bilgisini paylaştı.

Görüşmede Netanyahu'ya ve İsraillilere yeni yıl dileklerini ilettiğini aktaran Modi, "Hindistan-İsrail Stratejik Ortaklığını daha da güçlendirmenin yolları" hakkında değerlendirmeler yaptıklarını ifade etti.

Modi, bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını ve terörizmle daha büyük kararlılıkla mücadele etme konusundaki ortak kararlılıklarını yeniden teyit ettiklerini belirtti.