Mogadişu'da Temizlik Kampanyası

Somali'de Benadir Valisi ve Mogadişu Belediye Başkanı Hassan Mohamed Hussein, başkentte geniş çaplı çevre temizliği kampanyasına öncülük etti.

Lido Sahili'nde gerçekleştirilen temizlik kampanyasına Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, Benadir Bölge Yönetimi yetkilileri ile gönüllü gençler katıldı.

Mogadişu Belediye Başkanı Hussein, yaptığı açıklamada, Benadir Bölge Yönetimi olarak çevre temizliği, çevrenin korunması ve şehrin estetik görünümünün iyileştirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Mogadişu'yu örnek bir başkent haline getirmek için bu tür çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Hussein, Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye hükümeti ve Türk halkının Somali'ye verdiği sürekli destekten dolayı müteşekkiriz. Mogadişu ile Konya arasında kurulması planlanan kardeş şehir ilişkisi, başkentimizin kalkınmasına katkı sunacak yeni işbirliği alanlarının önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.

"Somali'nin yanında olmaya devam edeceğiz"

Aktaş da Türkiye'nin Somali'ye yönelik desteğinin süreceğini vurgulayarak, "Türkiye olarak Somali'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle Mogadişu'nun kalkınması ve şehircilik alanında işbirliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Aktaş, Konya ile Mogadişu arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik planın üzerinde çalışıldığını belirterek, "Konya ile Mogadişu'nun kardeş şehir olması yönünde bir planımız var. Bu sayede şehircilik, kültür ve yerel yönetim tecrübelerinin paylaşılacağı önemli bir işbirliği zemini oluşturulacaktır." dedi.

Aktaş, Mogadişu Belediyesinin temizlik ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalarını takdir ederek, "Mogadişu'da yürütülen temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları, başkentin uluslararası imajına ve halkın yaşam kalitesine önemli katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.