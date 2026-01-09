Moldova'da yoğun kar yağışı etkili oldu.

Moldova'da dün başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı.

Kısa sürede beyaza bürünen ülkenin pek çok yerinde, kar fırtınası nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı, çok sayıda kaza gerçekleşti.

Kişinev Uluslararası Havalimanı'ndaki bazı uçuşlar ertelendi, bazıları ise iptal edildi.

Ülkenin sınır kapıları ağır yük taşıma araçları için geçici olarak kapatıldı.

Moldova'da yoğun kar yağışının etkilerinin ortadan kaldırılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Ülkenin Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, ülke genelinde karla mücadele çalışmalarında 200'den fazla görevli ve 260'ı aşkın özel aracın yer aldığı belirtildi.

10 yerleşim yeri elektriksiz kaldı

Moldova Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkenin 10 yerleşim biriminde 4 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığı belirtilerek, "Olay yerlerinde elektrik çalışmaları devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Moldova Eğitim Bakanlığı da oluşan olumsuz hava şartları nedeniyle ülke genelinde 12 Ocak'a kadar eğitime ara verilebileceğini bildirdi.