Moskova'da polis çevreci protestocuları gözaltına aldı - Son Dakika
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Moskova'da polis çevreci protestocuları gözaltına aldı

25 dakika önce

Rusya'da gömülü nükleer atık tesisinden geçtiği iddia edilen bir otoyol projesine karşı düzenlenen protesto gösterisinde 40 kişi gözaltına alındı.

Moskova'da polis çevreci protestocuları gözaltına aldı, System.String[]

Rusya'da gömülü nükleer atık tesisinden geçtiği iddia edilen bir otoyol projesine karşı düzenlenen protesto gösterisinde 40 kişi gözaltına alındı.

Moskova'da Moskvoreçye-Saburovo otoyol projesinin inşaat bölgesinde protesto gösterisi düzenlendi.

İnşa edilen otoyolun altında gömülü bulunan nükleer atıkların insan sağlığı için zararlı olduğunu ileri süren çevreci protestocular, yetkililerin projeden vazgeçmesini istedi.

Rus basınında çıkan haberlere göre, gösteride 40 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Greanpeace, daha önce Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin döneminde Moskvoreçye bölgesinde nükleer atıkların gömüldüğünü ve bu bölgede radyasyon seviyesinin yüksek olduğunu ileri sürmüştü. Rus yetkililer ise bunu yalanlamıştı.

TEM Otoyolu, Moskova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:38 Kaynak: AA

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