Motorola, yeni amiral gemisinin kamerası ile fark yaratacak!

Motorola'nın yeni amiral gemisi telefonu hakkında 2022 yılının başından bu yana çeşitli bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni telefon hakkında son gelen bilgiler ise beklentiyi farklı bir boyuta taşıyacak. Buna göre Motorola'nın yeni amiral gemisi modeli, daha önce hiç görmediğiniz kamera özelliklerine sahip olacak.

Moto X30 Pro farklı odak uzaklıkları ile geliyor

Şirket, bir sonraki amiral gemisi Motorola X30 Pro'nun bazı kamera detaylarını paylaştı. Yapılan paylaşıma göre Moto X30 Pro'nun kamera modülü üç farklı odak uzaklığına sahip olacak. 35 mm odak uzaklığına sahip birincil lensin yanı sıra 50 mm odak uzaklığı ile portre modu lensi yeni telefonda görev yapacak. Bunun yanı sıra bir de 85 mm'lik bir telefoto lensi sunulacak.

Samsung'a doğrudan rakip: Motorola Razr 3'ün fiyatı belli oldu!

Bu kamera düzenini Android telefonlarda bir ilk olarak gösterilebilir. Genellikle bir telefonda geniş açılı, telefoto (veya makro) ve ultra geniş açılı lensler bulunan üçlü veya dörtlü bir kamera düzeni bulunur. Motorola ise sunduğu bu odak uzaklıkları ise farklı bir yol izleyecek gibi görünüyor.

Ayrıca Moto X30 Pro, alışılmamış odak uzunluklarıyla uyumlu devasa bir kamera sensörüne de ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. Motorola Frontier'in Samsung'un 200MP Isocell HP1 sensörüne sahip olacağı iddia edilmişti. Markanın yeni amiral gemisi modelinde de yine aynı sensörü görmeyi bekleyebiliriz.

Çıkan bu detaylarla birlikte Motorola, Android pazarında kameralarıyla iddialı diğer modellerden ayrılacak gibi görünüyor. Bu akıllı telefonlarda bulunan tipik kamera modüllerinden ayrılacak olan Moto X30 Pro'nun nasıl bir performans sunacağı ise merak konusu.

Motorola, 200 MP kameraya sahip telefonunu Temmuz ayı içerisinde tanıtacak. Bu yüzden akıllı telefonun kamera performansını görmek için fazla beklemeyeceğimizi söyleyebiliriz. Peki siz Motorola ve yeni kamera düzeni hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.