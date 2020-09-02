Motosiklet hırsızını parmak izi ele verdi - Son Dakika

Motosiklet hırsızını parmak izi ele verdi
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki ayrı adresten motosiklet çalan hırsız, güvenlik kamerası kayıtları ve parmak izinden tespit edilerek polis tarafından yakalandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki ayrı adresten motosiklet çalan hırsız, güvenlik kamerası kayıtları ve parmak izinden tespit edilerek polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 2 Temmuz 2020 günü Efeler Mahallesi 2281 sokak üzerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile 8 Ağustos 2020 günü Ata Mahallesi 652 sokak üzerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları ile parmak izlerinden tespit edilen İ. Ç. isimli şahıs Aydın Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından yakalanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN
Son Dakika Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde nişan, sünnet ve kına gecesi gibi organizasyonlar kısıtlandı Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok Sağlık Bakanı Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı Yukatel Denizlispor, Sırp yıldız Neven Subotic ile anlaşmaya vardı Ailesinden 7 kişiyi koronavirüs yüzünden kaybeden genç, aşı deneylerinde gönüllü oldu İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı 2020 sonuna kadar hazır olabilir Cenazeye katılanlara uzun namlulu silahlarla saldıran şahıslar, 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi de yaraladı Evinde karantinada bulunan 75 yaşındaki kadın, banyoda ölü bulundu Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırıyor 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü