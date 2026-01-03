Motosiklet Hırsızları Yakalandı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarından yapılan motosiklet hırsızlığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, motosikletleri çaldıkları belirlenen 18 yaşından küçük 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti.
Şüpheliler, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Motosikletlerin çalınma anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
