Motosiklet Kazası: Iraklı Genç Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Irak uyruklu Tahır Gazı Muhammed Tahır Al Cafer (18) idaresindeki 06 KA 2921 plakalı motosiklet, Orhan Kemal Caddesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücü, olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
