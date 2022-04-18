Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı - Son Dakika

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, motosikletinin üzerinde yüzüstü yatarak ilerleyen sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ankara-Karabük yolunda bir sürücü, motosikletin üzerinde yüzüstü uzanarak seyahat etti.

Motosiklet sürücüsünün hem kendisini hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis, görüntülerin sosyal medya hesaplarından yayınlanması üzerine motosiklet sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı.