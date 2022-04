Motosikletçiler  'dost bariyer' istiyor - Son Dakika

SULTANGAZİ'de gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in motosiklet kazasında hayatını kaybetmesiyle 'katil bariyer' olarak adlandırılan bariyerler tekrar gündeme geldi. Kask ve diğer tüm koruma teçhizatlarını kullanmalarına rağmen kaza sırasında bıçak etkisi yapan bariyerlerle ilgili İstanbul'da 96 riskli nokta tespit ettiklerini belirten Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, "Riskli bölgelerde uygulanacak küçücük bir önlemle canlar kurtulacak. Motorcu dostu bariyerlerle kaplanırsa korkuluklar, ölümler inanın yüzde 90 azalacak. Maalesef çok feci şekilde can veriyoruz" dedi.

Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz, önceki gün, Sultangazi TEM Otoyolunda otomobilin çarpmasıyla motosikletiyle bariyerlere savrularak hayatını kaybetti. Gerz'in ölümünün ardından kask ve diğer tüm koruma teçhizatlarını kullanmalarına rağmen motosiklet sürücüleri üzerinde bıçak etkisi yapan 'katil bariyerler' tekrar gündeme geldi. Motosiklet sürücüleri, 'katil bariyerler' ile ilgili yetkililerden çözüm bekliyor.

'BARİYER KONUSU ÇOK BÜYÜK BİR RİSK'

Alınabilecek önlemlerle çok sayıda can kurtulacağını belirten Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, "Önemli bir değerimizi kaybettik. Radyocu, haberci, motosiklet konusunda çok bilinçli bir insandı. Çok üzgünüz. Dün Türkiye'de 5 kişi motosiklet kazalarında hayatını kaybetti. Bariyer konusu çok büyük bir risk ve çok basit bir önlem alınarak bu canlar kurtulabilir. Yetkililerden özellikle rica ediyorum. Riskli bölgelerde uygulanacak küçücük bir önlemle canlar kurtulacak" diye konuştu.

'MAALESEF ÇOK FECİ ŞEKİLDE CAN VERİYORUZ' Motosiklet kullanıcılarının sayısının her geçen gün arttığına değinen Özsoy, "Bariyerler otomobiller için dizayn edilmiş yükseklikte. Bununla ilgili bir durum yok. Fakat altındaki dikmeler, motosikletçi kaza yaptığı zaman yere düşüyor. Yerde sürüklenerek, bariyerlere doğru gittiği zaman o dikmeler satır etkisi gösteriyor. Maalesef çok feci şekilde can veriyoruz. Uzuvlarımız kopuyor. Kan kaybından ölüyoruz ya da kafamız, kolumuz, bacağımız kopuyor. Türkiye'de sayımız 3.5 milyonu geçti ama bununla ilgili yeterli bir önlem alınmadı" ifadelerini kullandı.

RİSKLİ 96 NOKTA İstanbul'da motosikletçiler için 96 riskli alan belirlediklerini ifade eden Özsoy, "Motorcu dostu bariyerlerle kaplanırsa korkuluklar, ölümler inanın yüzde 90 azalacak. Bu kadar ciddi bir şeyden bahsediyorum. Bu konuda sabrımız kalmadı, ölümler artık olmasın. İstanbul'da bizim belirlemiş olduğumuz 96 riskli nokta var ama bunların tamamının kapanmasına gerek yok. Maliyetli de değil" diye konuştu.

"BARİYERLERDE TAMPON OLSAYDI YAŞAYABİLİRDİ."İstanbul Yıldızları Motosiklet Kulübü Kurucu Başkanı Hüseyin Çelik, TEM Otoyolu'nda Gerz'in hayatını kaybettiği nokta için yetkilerden çözüm beklediklerini söyleyerek, "Ayrımı uzun bir nokta. Kazaya sebebiyet veren şahıs maalesef son anda karar verdiği için yolunda devam eden arkadaşımızı altına alarak sürüklüyor. Bu dikmelere çarpmasına neden olmuş. Burada acı bir durum var. Bariyerlerde tampon olsaydı yaşayabilirdi" dedi. Motosiklet sürücü Gökhan Şen de "Sırf bu sebepten çocuklar babasız, anneler evlatsız kalıyor. İstediğimiz tek şey buralara bariyer yapılması. Sırf bunlar yüzünden hayatımızdan oluyoruz. Katil bariyer istemiyoruz" şeklinde konuştu.

