Son Dakika Haberleri: Motosiklete sırtüstü uzanıp tek tekerlek üzerinde gitti
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Motosiklete sırtüstü uzanıp tek tekerlek üzerinde gitti

6 saat önce

Sarıyer'in çeşitli noktalarında bir maganda motosikletine sırtüstü uzanıp ayaklarını da gidona uzattıktan sonra metrelerce tek tekerlek üzerinde gitti.

Sarıyer'in çeşitli noktalarında bir maganda motosikletine sırtüstü uzanıp ayaklarını da gidona uzattıktan sonra metrelerce tek tekerlek üzerinde gitti. Magandalıkta adeta çığır açan genç, parklara girerek motosikletiyle merdivenlerden inip çıktı. Mega kentte terör estiren maganda, işlek noktalarda da "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. O anları ise kaydedip sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Sarıyer'in çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek ve "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Mega kentte adeta terör estiren maganda, Maslak Büyükdere Caddesi, İstinye Katar Caddesi gibi trafiğin işlek olduğu noktalarda da aynı hareketleri sürdürerek hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saydı.

MOTOSİKLETE SIRTÜSTÜ UZANIP TEK TEKER ÜZERİNDE GİTTİ

Tüm bu yaptıklarıyla yetinmeyen motosikletli genç, arkadaşlarıyla beraber Sarıyer Ayazağa'da trafiğe açık olan bir alana gitti. Burada çeşitli denemeler yapan genç, motosikletine sırtüstü uzanarak ayaklarını da gidona uzattı. Bir süre bu şekilde giden maganda ardından sırtüstü uzandığı motosiklette tek teker üzerine gitmeye başladı. Magandalıkta adeta çığır açan motosikletli, görenleri de şaşkına çevirdi. Ayazağa'daki birçok parka motosikletle giren sürücü, merdivenlerden inip çıktı. Akrobasi uğruna trafikte yapmadığını bırakmayan genç sürücü, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

İHA)

Motosiklete sırtüstü uzanıp tek tekerlek üzerinde gitti

Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:40 Kaynak: İHA
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