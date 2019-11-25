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Son Dakika Güncel MOTOSİKLETİYLE BARİYERE ÇARPAN SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika

MOTOSİKLETİYLE BARİYERE ÇARPAN SÜRÜCÜ YARALANDI

6 saat önce

Bayrampaşa Hal Bağlantı Yolu'nda dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak yaralandı.

MOTOSİKLETİYLE BARİYERE ÇARPAN SÜRÜCÜ YARALANDI, System.String[]

Bayrampaşa Hal Bağlantı Yolu'nda dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak yaralandı.

Kaza, Hal Bağlantı Yolu girişinde 05: 00 sıralarında meydana geldi. Fatih Y. idaresindeki 37 KB 512 plakalı motosiklet, Hal Bağlantı Yolu'na girdiği esnada bir anda dengesini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Fatih Y. ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin yaptığı kontrolde Fatih Y.'nin 1.97 promil alkollü olduğu belirlendi. Motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Yaralıdan detaylar

-Yaralının ambulansa taşınması

-olay yerinden detaylar

-Motosikletin çekilmesi

-genel ve detaylar


- İstanbul
Bayrampaşa, Motosiklet, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:54 Kaynak: DHA
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