Motosikletli Gençlerden Sokak Hayvanlarına Destek

18.01.2026 10:21
Osmaniye'de 'Zompçular Enduro' grubu, kış şartlarında sokak hayvanları için besleme yaptı.

OSMANİYE'de bir grup motosikletli genç, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve yaban hayatı için Amanos Dağları eteklerindeki yaylalarda besleme çalışması yaptı.

Kendilerine 'Zompçular Enduro Osmaniye' adını veren motosiklet grubu, yanlarına aldıkları yiyeceklerle karlı yaylalara çıkarak hayvanlar için mama bıraktı. Yapılan çalışma, grubun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Ekip üyeleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan canlar için 'Yaylada bir kap mama' adıyla bir farkındalık akımı başlattıklarını belirterek, yaylalara çıkan vatandaşların yanlarında getirecekleri yiyeceklerle besleme faaliyetlerine destek olmalarını istedi. Paylaşımlarında, "Sokak hayvanları ve yaban hayatı için mama bırak. Biz başlattık, sıra sizde. Hayvan dostlarımız için mamanı bırak, fotoğrafını paylaşö ifadelerine yer verildi.

Grup üyelerinden Kaan Has, motosiklet sürmenin yanı sıra doğaya ve canlılara karşı sorumluluk taşıdıklarını vurgulayarak, amaçlarının sadece eğlenmek olmadığını, patili dostları ve yaban hayatını düşünerek bu akımı başlattıklarını söyledi.

Ökkeş Has ise "Bugün buradayız çünkü kış bizim için soğuk ama onlar için hayatta kalma mücadelesi. Unutmayın bir kap mama bir can demektir. En azından bu akımı kış boyu sürdürelim. İyilik paylaştıkça çoğalırö diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Osmaniye, Çevre, Yaşam, Son Dakika

