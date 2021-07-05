Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı - Son Dakika

Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı
05.07.2021 15:57
Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu, İstanbul'da motosikletli magandaların saldırısına maruz kaldı. İki kişinin saldırısında çenesi kırılan ve yüzüne onlarca dikiş atılan Biçeroğlu'nu darp edenler saldırganlar sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Saldırganların serbest bırakılmasına yönelik karar büyük tepki çekti.
AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu, 1 Temmuz günü Kağıthane Nurtepe'de motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Çenesi kırılan Biçeroğlu'nun yüzüne onlarca dikiş atıldı.
SALDIRGANLAR MAHKEME TARAFINDAN SERBEST BIRAKILDI
Kesici aletlerle muhabiri öldüresiye darp eden saldırganlar olay yerinden kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma sonucunda yakalanan saldırganlar sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
TEPKİ GÖSTERİLDİ
Haberciler Platformu Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldıranların serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
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