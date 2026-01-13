Motosikletten Ateş Eden Sanığa 32 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
Motosikletten Ateş Eden Sanığa 32 Yıl 6 Ay Hapis

13.01.2026 15:29
Bursa'da motosikletten ateş ederken masum bir kişiyi vuran sanık 32 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletten husumetlisine ateş ederken yanındaki kişiyi vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 32 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Miraç Çağlar (28), olayda hayatını kaybeden Hüseyin Uzun'un (23) yakınları, müşteki Mertcan Baştar ve taraf avukatları katıldı.

Mertcan Baştar sanık ile 2016 yılından bu yana arkadaş olduklarını belirterek, ona ait motosiklete zarar verdiğini ve bu sebeple aralarında husumet başladığını anlattı.

Olay günü evinde kaldığı Hüseyin Uzun'la caddeye çıktıkları sırada motosiklet üzerinde sanığı gördüklerini anlatan Baştar, "O anda silah patladı. Biz Hüseyin'le yere eğildik. Şikayetçiyim." dedi.

Sanık Miraç Çağlar ise müştekiyle aralarında motosiklet nedeniyle husumet başladığını doğrulayarak, sonrasında kendisine ulaşmaya çalıştığını ancak Baştar'ın cevap vermediğini ileri sürdü.

Olay günü karşı karşıya geldiklerinde müştekinin elini beline doğru götürdüğünü iddia eden sanık, "Korkutmak için ateş etmek istedim. Böyle bir olay olacağını bilsem kesinlikle gitmezdim. Hüseyin'in vurulduğunu sosyal medyadan öğrendim. Husumetim yoktu. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Hüseyin'in ailesinden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın, "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı Hüseyin Uzun'a yönelik eylemi nedeniyle "olası kastla adam öldürme" suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık, Mertcan Baştar'a yönelik eylemi nedeniyle "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 2 yıl hapis ve adli para cezasına mahkum edildi.

Olay

Kentin işlek bölgelerinden Altıparmak Caddesi'nde 2024 yılının ekim ayında meydana gelen olayda, motosikletle bekleyen Miraç Çağlar, yol kenarında yürüyen Hüseyin Uzun ve Mertcan Baştar'a doğru tabancayla tek el ateş ettikten sonra kaçmıştı.

İşlediği suç nedeniyle girdiği cezaevinden 10 gün önce izinli çıktığı öğrenilen Uzun, boynundan ağır yaralanmış, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Miraç Çağlar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

