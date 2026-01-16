Mozart\'a Özel Konser

Olten Filarmoni Orkestrası, müzik tarihinin önemli isimlerinden Wolfgang Amadeus Mozart'a adanan özel bir konser gerçekleştirdi.
İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'ndeki konserde orkestrayı şef Jurjen Hempel yönetti, piyanist Nehir Özzengin solistliğini üstlendi.
Mozart'a adanan özel konserin ilk bölümünde sahne alan genç piyanist Nehir Özzengin, Mozart'ın dramatik yapısıyla öne çıkan Piyano Konçertosu No. 20 yorumuyla beğeni topladı.
Konserin ikinci bölümünde Olten Filarmoni Orkestrası'nca, Mozart'ın senfonik repertuvarındaki en görkemli eserlerden biri kabul edilen 41. Senfoni "Jüpiter", Şef Jurjen Hempel yönetiminde izleyicilerin beğenisine sunuldu.
Öte yandan orkestra 11 Şubat'ta, şef Tolga Tavşin yönetiminde ünlü gitar virtüözü Petrit Çeku ile "Sevgililer Günü" özel konserinde sahne alacak.
