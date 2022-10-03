MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

03.10.2022 19:44
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.


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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu
Kaynak: DHA

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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