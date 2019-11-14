Son Dakika › Güncel › MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu - Son Dakika
MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:26 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/ YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtilerek, "PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 anti tank mayını bulundu." bilgisi verildi.
Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu Terör örgütü YPG'ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen firma ile ilgili soruşturma başlatıldı Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik saldırısı son anda önlendi Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi