Son Dakika Haberleri: MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu
Son Dakika Güncel MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu - Son Dakika

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu.

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/ YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtilerek, "PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 anti tank mayını bulundu." bilgisi verildi.

Barış Pınarı Harekatı, TSK, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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