MSB: "Söz konusu harekat ile sadece Türkiye'nin değil, diğer bölge halklarının da güvenliği... - Son Dakika

MSB: "Söz konusu harekat ile sadece Türkiye'nin değil, diğer bölge halklarının da güvenliği...

09.10.2020 17:34

MSB: "Söz konusu harekat ile sadece Türkiye'nin değil, diğer bölge halklarının da güvenliği hedeflenmiştir" "Bugüne kadar toplam 605 meskun mahallin tamamı teröristlerden arındırıldı" "Bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız, aynı saygıyı komşularımızdan da bekliyoruz" "Son 10...

MSB: "Söz konusu harekat ile sadece Türkiye'nin değil, diğer bölge halklarının da güvenliği hedeflenmiştir"

"Bugüne kadar toplam 605 meskun mahallin tamamı teröristlerden arındırıldı"

"Bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız, aynı saygıyı komşularımızdan da bekliyoruz"

"Son 10 gün içerisinde 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

"Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz"

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, bundan tam bir yıl önce 9 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusunda "Barış Pınarı Harekatı" başlatıldı.

Hatırlanacağı üzere, harekat öncesi DEAŞ ve PKK/KCK/PYD- YPG başta olmak üzere, Suriye'de iç karışıklıkları fırsat bilen terör örgütleri tarafından Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye ve sınır karakollarına güdümlü tanksavar füzeleri gibi gelişmiş silahlar ve keskin nişancılar da kullanılarak toplam 492 saldırı yapıldı. Bölgede devam eden terör yapılanması ve saldırıları, milli güvenliğe yönelik tehdidin boyutunu ve ciddiyetini artırmış, Türkiye'ye yönelik göç baskısını devam ettirerek, gönüllü geri dönüşleri engelleyerek Suriye'de istikrar ve güvenliği sağlamaya yönelik bölgesel ve uluslararası girişimleri olumsuz etkiledi.

"Söz konusu harekat ile sadece Türkiye'nin değil, diğer bölge halklarının da güvenliği hedeflenmiştir"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Barış Pınarı Harekatı"nın 1'inci yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, "Hudut güvenliğimize yönelik tehdit ve düşmanca tutumların artarak devam etmesi neticesinde; TSK tarafından uluslararası hukuk ve BM Sözleşmesi 51'inci maddesinde düzenlenen meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, 9 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı başlatılmıştır. Çok kısa sürede büyük bir başarı ile sonuçlanan harekat ile hudut güvenliğimizi sağlamak, DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere milli güvenliğimizi tehdit eden teröristleri etkisiz hale getirmek, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, güvenli bölge tesis ederek istikrar sağlamak ve ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde geri dönmeleri amaçlanmıştır. Söz konusu harekat ile sadece Türkiye'nin değil, bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hıristiyanlar, Yezidiler ve Süryaniler gibi diğer etnik grupların da güvenliği hedeflenmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Bugüne kadar toplam 605 meskun mahallin tamamı teröristlerden arındırıldı"

Bakanlık tarafından harekat hakkında yapılan açıklamanın devamında ise, "Bugüne kadar toplam 605 meskün mahallin tamamı teröristlerden arındırılarak, 4 bin 219 kilometre karelik alanda kontrol sağlanmış, bin 110 Mayın ve 2 bin 199 El Yapımı Patlayıcı ile çok sayıda terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Mehmetçiğin teröristlerden temizleyerek güvenli bölge haline getirdiği Barış Pınarı Harekat alanında, başta su ve elektrik olmak üzere temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla diğer kurumlar ile koordineli olarak gerekli çalışmalarımız devam etmektedir. Resulayn kırsalında bulunan ve Haseke ile Tel Tamir bölgesini besleyen Allouk Su Tesisi, koordineli çalışmalarımız neticesinde onarılarak faaliyete geçirilmiştir. Halen, buradan Haseke ve kırsalı ile Tel Tamir bölgesine su verilmeye devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız, aynı saygıyı komşularımızdan da bekliyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın 1'inci yılı nedeniyle yayımlanan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Rusya Federasyonu ile koordineli yoğun çalışmalarımız sonucunda Barış Pınarı Harekat Bölgesindeki meskun mahallerin yüzde 68'ine (413 meskun mahal) elektrik verilmektedir. Ayrıca, 25 adet GSM baz istasyonu kurulmuştur. Kurulan GSM baz istasyonları bölgede yaşayan halk tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Bugüne kadar Barış Pınarı Harekat alanında 400 okul, 86 cami ve 7 kilise hizmete açılmış, hizmete giren devlet hastaneler ve mobil sağlık birimleri vasıtası ile 250 binden fazla Suriyeli kardeşimiz muayene edilmiştir. Ayrıca bölgede bulunan personelimiz ve halkın korona virüs salgınından etkilenmemesi içinde gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Ülkemizin hayatın normalleşmesine yönelik gayretleri sayesinde terör örgütü baskısı sebebiyle topraklarını terk etmek zorunda kalan halk tekrar evlerine dönmektedir. Bölgedeki sorunları çözmek maksadıyla; 22 Ekim 2019 tarihinde Rusya Federasyonu ile yapılan Soçi Mutabakatı kapsamında bugüne kadar toplam 85 TÜRK-RF Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Bölgede kalıcı barışın sağlanması için Rusya Federasyonu ile işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız, aynı saygıyı komşularımızdan da bekliyoruz."

"Son 10 gün içerisinde 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Son 10 gün içerisinde yoğunlaşan terör operasyonlarına da değinilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Terörle mücadele faaliyetlerine; başta Irak Kuzeyi olmak üzere yurt içinde ve dışında aralıksız ve taarruz anlayışıyla devam edilmektedir. İcra edilen başarılı operasyonlar neticesinde son 10 gün içerisinde 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz"

Azerbaycan Türklerinin önceden de olduğu gibi her zaman yanlarında olunacağının vurgulandığı açıklamada, "Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ve doğrudan sivilleri hedef alarak savaş suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınadığımızı tekrar belirtmek istiyoruz. Tüm imkanlarımızla, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını kullanan, kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesi veren Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

MSB: Söz konusu harekat ile sadece Türkiye'nin değil, diğer bölge halklarının da güvenliği...
MSB: Söz konusu harekat ile sadece Türkiye'nin değil, diğer bölge halklarının da güvenliği...
MSB: Söz konusu harekat ile sadece Türkiye'nin değil, diğer bölge halklarının da güvenliği...
MSB: Söz konusu harekat ile sadece Türkiye'nin değil, diğer bölge halklarının da güvenliği...
MSB: Söz konusu harekat ile sadece Türkiye'nin değil, diğer bölge halklarının da güvenliği...
MSB: Söz konusu harekat ile sadece Türkiye'nin değil, diğer bölge halklarının da güvenliği...

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Ekim, söz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB: 'Söz konusu harekat ile sadece Türkiye'nin değil, diğer bölge halklarının da güvenliği... - Son Dakika

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