Son Dakika Haberleri: MTSO ile ICIB arasında işbirliği protokolü imzalandı
Son Dakika Ekonomi MTSO ile ICIB arasında işbirliği protokolü imzalandı

MTSO ile ICIB arasında işbirliği protokolü imzalandı

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Hindistan Uluslararası Ticaret Odası (ICIB) arasında Bombay'da İşbirliği Protokolü imzalandı.

MTSO ile ICIB arasında işbirliği protokolü imzalandı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Hindistan Uluslararası Ticaret Odası (ICIB) arasında Bombay'da İşbirliği Protokolü imzalandı.


MTSO Dış Ticaret Çalışma Grubu organizasyonunda gerçekleştirilen Hindistan ziyaretinde, ticari işbirliklerini geliştirmek için önemli adımlar atıldı. Bu çerçevede, MTSO ile ICIB arasında, Hindistan'ın önemli kentlerinden biri olan Bombay'da İşbirliği Protokolü imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Bombay Ticaret Ataşesi Hüseyin Aydın'ın da katıldığı imza törende MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol, Meclis Üyesi ve DEİK Türk-Hindistan İş Konseyi Başkan Yardımcısı Tevfik Dönmez ile Meclis Üyesi İsmail Yerlikaya da hazır bulundu.


İşbirliği protokolüne ICIB adına imza atan Başkan Manpreet Singh ile Mersin Heyeti, Hindistan ve Mersin özelinde ulaşım, lojistik, yaş sebze meyve, bakliyat, gıda, düğün turizmi gibi birçok alandaki ticari işbirliği fırsatlarını görüştü.


Başkan Kızıltan, Mersin ile Hindistan arasında karşılıklı ticari ve yatırım olanaklarının değerlendirilmesi ve muhtemel işbirliklerinin bir an önce başlaması için ICIB önderliğinde bir iş heyetinin Mersin'e gelmesinin kararlaştırıldığını belirtti. - MERSİN

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Hindistan, Bombay, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen'in Türkiye'ye yatırımını durdurduğu iddialarına yanıt geldi
Moody's: Trump'ın yaptırım talimatı, Türkiye'nin riskini artırır Microsoft'un CEO'su Satya Nadella 42,9 milyon dolar ikramiye aldı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:53:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MTSO ile ICIB arasında işbirliği protokolü imzalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]