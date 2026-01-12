Muaythai Başkanı Musayev'e Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Muaythai Başkanı Musayev'e Bıçaklı Saldırı

Muaythai Başkanı Musayev\'e Bıçaklı Saldırı
12.01.2026 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Musayev, Kemer'de bıçaklı saldırıya uğradı ve tehdit altında.

Antalya'nın Kemer ilçesinde spor salonu önünde bıçaklı saldırıya uğrayan Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musayev, saldırının "kiralık gruplar" tarafından planlandığını ileri sürerek, "Tehlike halen devam ediyor, hayatım her an tehdit altında" dedi.

Antalya Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar Eynulla B., Fuad B. ve Rashad S. ile tutuksuz yargılanan sanıklar Vugar A., Azer H. ve Elshan A. hazır bulundu. Müşteki ve sanık avukatlarının da katıldığı duruşmada mahkeme heyeti, önceki beyanların devam ettiğini tutanağa geçirerek, 3 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin sürmesine, tutuksuz sanıkların adli kontrol şartının devamına hükmetti. Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musayev, duruşma sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'ye gelmeden önce yaptıkları şikayetlere dikkat çekerek, "9 kez Dünya, 4 kez Avrupa şampiyonuyum ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından birçok ödül ve fahri fermanla onurlandırıldım. Buna rağmen Muaythai Federasyonu milli takımının Dünya Şampiyonası için Türkiye'ye gelmesi sırasında daha Azerbaycan'dan yola çıkarken bana karşı büyük bir tehlikenin varlığını gördük ve bu konuda şikayetçi olduk" dedi.

"Adli kontroldeki kişiler tehdit etmeye devam ediyor"

Musayev, saldırıdan sonra tehditlerin sürdüğünü iddia ederek, "Hayatım halen her an tehlike altındadır, baskılar ve tehditler devam etmektedir. Adli kontrolle serbest bırakılan 3 kişi, soruşturma altında olmalarına rağmen açık şekilde tehditler savuruyor, güvenlik kameralarına mesaj bırakıyor ve korkutmalarına devam ediyorlar. Buna rağmen biz spor yolundan ayrılmıyoruz. Bugün Muaythai Federasyonu Başkanı olarak işlenen bu ağır suçun en kısa zamanda aydınlatılmasını ve suçluların gerekli cezayı almasını bekliyor ve buna inanıyoruz. Türkiye adaletinin doğru kararı vereceğine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Araz Musayev'in vekilleri ise, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayı takip ettiklerini ve dosyanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı. Avukat Sevinç Hasanoğlu, "Kendisinin soruşturma aşamasından itibaren vekili olarak dosyasını takip ediyoruz ve sonuna kadar takip edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Sanıkların da en ağır cezayı almaları yönünde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

Musayev'in sevilen, sayılan ve vatanperver biri olduğuna dikkat çeken avukatı Mehmed Said Gümüşbaş ise şöyle konuştu:

"Kendisi Azerbaycan da dahil olmak üzere çok sevilen ve sayılan bir kişidir. Ancak yaşadığı hadisedeki mağduriyeti açık açık şunu göstermektedir ki böylesine sevilen, sayılan ve vatanperver bir kişiliğin böyle durumlara maruz kalması bir çekilememezlik sebebi yahut bir intikam sebebi olabilir." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Azerbaycan, 3-sayfa, Kemer, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Muaythai Başkanı Musayev'e Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

23:20
Emre Belözoğlu telefonla aradı Fenerbahçe’den ikinci transferi istiyor
Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe'den ikinci transferi istiyor
23:11
Emre Mor, Kayserispor’a önerildi Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
22:37
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney’in mal varlığı dudak uçuklatıyor
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 23:53:54. #7.11#
SON DAKİKA: Muaythai Başkanı Musayev'e Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.