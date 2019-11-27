Son Dakika Haberleri: Muazzez Ersoy, hayranı olan zihinsel engelli Sıdıka Ünal'ın hayalini gerçekleştirdi
Son Dakika Magazin Muazzez Ersoy, hayranı olan zihinsel engelli Sıdıka Ünal'ın hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika Magazin

Muazzez Ersoy, hayranı olan zihinsel engelli Sıdıka Ünal'ın hayalini gerçekleştirdi

6 saat önce

Ersoy'la bağlantıya geçen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat Dernekleri Başkanı Bülent Gürpınar, Sıdıka ve ailesini İstanbul'a getirdiler.

Muazzez Ersoy, hayranı olan zihinsel engelli Sıdıka Ünal'ın hayalini gerçekleştirdi, System.String[]

Ersoy'la bağlantıya geçen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat Dernekleri Başkanı Bülent Gürpınar, Sıdıka ve ailesini İstanbul'a getirdiler. TRT Müzik ekranındaki canlı yayınında Muazzez Ersoy'u ağlayarak izleyen Sıdıka Ünal, program sonunda da Muazzez'ine kavuştu.


Muazzez Ersoy: "Sıdıka'nın beni çok sevdiğini öğrendim, daha doğrusu beni de ikinci annesi olarak sevdiğini öğrendim. Tokat'tan buraya kadar benim için geldi... Bu beni çok duygulandırdı ve mutlu etti. Bugün de burada Sıdıkam; inanılmaz keyifliyiz ikimizde. Onun sevgisini biliyorum; sevgi kelimelerle anlatılmaz, kalemlerle anlatılmaz, sayfalara sığmaz, onu anlayabiliyorum" dedi.


Sıdıka Ünal'ın annesi Firdevs Ünal ise "Kızımı programınıza davet ederek, ağırlayarak çok mutlu ettiniz. Çok sevindi, mutluluktan ağladı. Tarif edemem yıllardır yaşadıklarımızı. Resimlerinize bakıp bakıp ağlıyor ve resimlerinizle konuşuyor" dedi.

Muazzez Ersoy, Eyüp Eroğlu, Gürpınar, Tokat, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:28 
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