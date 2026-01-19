Muçi'nin Parlayan Yıldızı - Son Dakika
Muçi'nin Parlayan Yıldızı

19.01.2026 12:32
Ernest Muçi, Trabzonspor'da 10 gol atarak zirve yarışına büyük katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yenerek zirve yarışını sürdüren Trabzonspor'da galibiyet golünü kaydeden Ernest Muçi, kariyerinin en parlak günlerini yaşıyor.

Beşiktaş'tan sezon başladıktan sonra 1 milyon avroya kiralanan Arnavut futbolcu, siyah-beyazlı formayla 1,5 sezonluk lig kariyerinde 7 gol atarken, bordo-mavili takımda ise 8 gole ulaşarak kısa sürede bu sayıyı geçti.

2023-2024 sezonunun devre arasında geldiği Beşiktaş'ta 13 lig maçında 3 gol atan Muçi, geçen sezon da bu kulvarda sahaya çıktığı 27 maçta 4 kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 7 golü bulunan Muçi, Trabzonspor'da ise görev aldığı 14 müsabakada 8 kez topu filelere gönderdi.

Toplamda 10 gole ulaştı

Ernest Muçi, Trabzonspor formasıyla bu sezon 10 gol atma başarısı gösterdi.

Arnavut futbolcu, Karadeniz ekibinde son 10 resmi karşılaşmada takımına en çok skor katkısını veren oyuncu oldu.

Bordo-mavili futbolcu, Süper Lig'de son 6 karşılaşmada 8 gole, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 müsabakada 2 gole imza atarken, Galatasaray ile yapılan Süper Kupa maçını ise golsüz tamamladı.

Ligde gol attığı maçlarda 13 puan kazanıldı

Trabzonspor, Ernest Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı karşılaşmalarda hanesine 13 puan yazdırdı.

Bordo-mavili takımdaki ilk günlerinde eleştirilerin odağında olan ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Muçi, son haftalarda takımına adeta hayat verdi.

Karadeniz ekibi, Arnavut futbolcunun skor ürettiği son 6 karşılaşmadan 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı.

Muçi, Trabzonspor'un galibiyetle ayrıldığı RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında ikişer, TÜMOSAN Konyaspor ve Kocaelispor müsabakalarında ise birer kez ağları havalandırdı.

Arnavut futbolcu, berabere kaldıkları Beşiktaş ile kaybettikleri Gençlerbirliği karşılaşmalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Kaynak: AA

