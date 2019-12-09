Mucize Aşk 2'yi 3 günde 431 bin kişi izledi

8.1 milyon hasılat yapan film, Kırmızıgül'ün kendi yapımları arasında en iyi hafta sonu hasılatına da sahip oldu.



Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, New York'ta Beş Minare, Vezir Parmağı, Mucize filmlerinden sonra Mahsun Kırmızıgül'ün altıncı filmi olan Mucize Aşk 2, yönetmenin şu ana kadar en iyi açılış yapan filmi oldu.