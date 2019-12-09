Son Dakika › Magazin › Mucize Aşk 2'yi 3 günde 431 bin kişi izledi - Son Dakika Magazin
Mucize Aşk 2'yi 3 günde 431 bin kişi izledi
7 saat önce
8.1 milyon hasılat yapan film, Kırmızıgül'ün kendi yapımları arasında en iyi hafta sonu hasılatına da sahip oldu.
8.1 milyon hasılat yapan film, Kırmızıgül'ün kendi yapımları arasında en iyi hafta sonu hasılatına da sahip oldu.
Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, New York'ta Beş Minare, Vezir Parmağı, Mucize filmlerinden sonra Mahsun Kırmızıgül'ün altıncı filmi olan Mucize Aşk 2, yönetmenin şu ana kadar en iyi açılış yapan filmi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:02
Ebru Şahin ve İsmail Hacıoğlu'nun işkence sahneleri olay oldu Mucize Doktor'da büyük sürpriz! Doktorlar'ın yıldız ismi Ela diziye dahil oldu Mucize Doktor dizisine dahil olan 'Doktor Ela', sosyal medyada gündem oldu Bella Hadid, göğüslerinin tamamen göründüğü transparan kıyafetiyle dikkat çekti