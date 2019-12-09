Son Dakika Haberleri: Mucize Aşk 2'yi 3 günde 431 bin kişi izledi
Son Dakika Magazin Mucize Aşk 2'yi 3 günde 431 bin kişi izledi - Son Dakika Magazin

Mucize Aşk 2'yi 3 günde 431 bin kişi izledi

7 saat önce

8.1 milyon hasılat yapan film, Kırmızıgül'ün kendi yapımları arasında en iyi hafta sonu hasılatına da sahip oldu.

Mucize Aşk 2'yi 3 günde 431 bin kişi izledi, System.String[]

8.1 milyon hasılat yapan film, Kırmızıgül'ün kendi yapımları arasında en iyi hafta sonu hasılatına da sahip oldu.


Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, New York'ta Beş Minare, Vezir Parmağı, Mucize filmlerinden sonra Mahsun Kırmızıgül'ün altıncı filmi olan Mucize Aşk 2, yönetmenin şu ana kadar en iyi açılış yapan filmi oldu.

Mahsun Kırmızıgül, New York, Mucize, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:02 
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