Mudanya Belediyesi'nde Üst Düzey Atama: Av. Sağra Kahraman Sevinç Başkan Yardımcılığına Getirildi

(BURSA)- Mudanya Belediyesi, yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediyede uzun süredir görev yapan Av. Sağra Kahraman Sevinç, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Sevinç, yeni görevinde belediyenin beş biriminden sorumlu olacak.

Hizmet kalitesini artırmak ve kurum içi koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam eden Mudanya Belediyesi'nde üst düzey atama gerçekleştirildi. Hukuk İşleri ve Özel Kalem Müdür Vekili olarak görev yapan Av. Sağra Kahraman Sevinç, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Belediyede uzun süredir avukatlık görevini sürdüren Sevinç, yeni görevinde kurumsal süreçlerin daha etkin yürütülmesi ve belediye hizmetlerinin koordinasyonuna katkı sağlayacak. Belediye Başkan Yardımcısı Sevinç, yeni görevinde Zabıta Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden sorumlu idari başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

"Birlikte üretmeye, birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Sevinç'e yeni görevinde başarılar dileyen Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Bu atama kurumsal verimlilik ve ekip çalışmasına önemli katkı sunacak. Mudanya için birlikte üretmeye, birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.