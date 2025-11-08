Mudanya'da Cami Tuvaletinde Ölü Bulundu - Son Dakika
3-sayfa

Mudanya'da Cami Tuvaletinde Ölü Bulundu

08.11.2025 17:14
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir caminin tuvaletinde, 30'lu yaşlarda bir erkek ölü bulundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan caminin tuvaletinde, sabah saatlerinde bir erkek ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, cami temizlik görevlisi sabah saat 09.00 sıralarında bayanlar tuvaletini temizlemek için girmek istediğinde kapının açılmadığını fark etti.

CAMİ TUVALETİNDE SIR ÖLÜM

Durumdan şüphelenen görevli, merdiven yardımıyla havalandırmadan içeri baktığında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Olay yerine hemen 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelerde, tuvalet içinde ve şahsın yakınında kusma kalıntıları tespit edilirken, yetkililer ölüm nedeninin zehirlenme olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yaklaşık 30 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Mudanya, Bursa, Bursa, Cami, Suç, Son Dakika

