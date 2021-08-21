Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce arazöz ve ekipler ile itfaiye sevk edildi.

Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Son Dakika › Güncel › Mudanya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

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