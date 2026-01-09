Mudanya'da Elektrikli Motosiklet Kazası - Son Dakika
Mudanya'da Elektrikli Motosiklet Kazası

09.01.2026 22:19
Mudanya'da kontrolden çıkan üç tekerlekli motosiklet denize düştü; 2 kişi yaralandı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sahil yürüyüş yolunda kontrolden çıkan üç tekerlekli elektrikli motosikletin, kayalıkların üzerinden denize düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Mudanya ilçesi, Altıntaş sahilinde meydana geldi. M.T. (45) yönetimindeki 16 BSA 440 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, sahil yürüyüş yolunda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu kayalıkların üzerinden denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki R.M., Sahil Güvenlik ekibince denizden çıkarıldı. İki yaralı, ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Haber: Özgül ATABEY Kamera: MUDANYA (Bursa),

Kaynak: DHA

