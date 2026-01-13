Mudanya\'da Elektrikli Motosiklet Kazası

Bursa'nın Mudanya ilçesi Altınkum sahil yürüyüş bandında elektrikli motosikletle meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet, kontrolden çıkarak denize uçtu.
Alınan bilgiye göre, içerisinde iki kişinin bulunduğu 3 tekerlekli motosiklet; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten önce kayalıkların üzerine düştü, ardından denize savruldu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaso sonrası sahil güvenlik ekipleri, denize düşen M.T. ile R.M.'yi kısa sürede sudan çıkardı.
Kayalıklar üzerine düşmenin etkisiyle yaralanan iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA
