Mudanya\'da Oltaya Takılan Martı Kurtarıldı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, denizde oltaya takılan martıyı, 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri, kurtarıp doğaya saldı.

Mudanya ilçesinde, balık tutmak isteyen amatör balıkçının denize attığı oltaya martı takıldı. Denizde çırpınan martının su üstünde hareketsiz kaldığını anlayan balıkçı, 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekibinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler, denizden çıkardıkları martıyı dolandığı misina ve üzerinde balık bulunan oltadan kurtardıktan sonra doğaya saldılar. Martının kurtarılmasına tanıklık eden çevredekiler ise ekiplere teşekkür etti.