Mudanya'da Oltaya Takılan Martı Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mudanya'da Oltaya Takılan Martı Kurtarıldı

Mudanya\'da Oltaya Takılan Martı Kurtarıldı
03.01.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya'da oltaya takılan martı, 911 Arama ve Kurtarma ekibi tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, denizde oltaya takılan martıyı, 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri, kurtarıp doğaya saldı.

Mudanya ilçesinde, balık tutmak isteyen amatör balıkçının denize attığı oltaya martı takıldı. Denizde çırpınan martının su üstünde hareketsiz kaldığını anlayan balıkçı, 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekibinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler, denizden çıkardıkları martıyı dolandığı misina ve üzerinde balık bulunan oltadan kurtardıktan sonra doğaya saldılar. Martının kurtarılmasına tanıklık eden çevredekiler ise ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya'da Oltaya Takılan Martı Kurtarıldı - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:07:30. #7.11#
SON DAKİKA: Mudanya'da Oltaya Takılan Martı Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.