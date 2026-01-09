Bursa'nın Mudanya ilçesinde üç tekerlekli motosikletin denize düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Altıntaş sahilinde seyreden 16 BSA 440 plakalı üç tekerlekli motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten denize düştü.
Düşmenin etkisiyle motosikletteki M.T. ile R.M. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince kısa sürede sudan çıkarılarak Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Mudanya'da Üç Tekerlekli Motosiklet Denize Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?