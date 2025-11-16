Mudanya'nın Kültürel Mirası İçin UNESCO Buluşması Düzenlendi

(BURSA) - Mudanya'nın kültürel mirasını yaşatmak ve bu mirası geleceğe aktarmak amacıyla düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras buluşması, "Mudanya'da Hayat Var" temasıyla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, etkinlikte Mudanya ve Tirilye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girme hedefini açıkladı.

"UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Buluşması", Mudanya Belediyesi ile UNESCO Bursa Derneği iş birliği ile Tahir Paşa Konağı Müze Evi'nde gerçekleştirildi. Açılışı Dalgıç'ın yaptığı programa Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, UNESCO Bursa Derneği Başkanı İlker Özaslan, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Levent Sevik'in yanı sıra dernek temsilcileri ve Mudanyalılar katıldı.

"Mudanya'yı dünya çapında bir başka seviyeye taşıyacağız"

UNESCO Bursa Derneği tarafından hazırlanan SOKÜM sergisinin açılışıyla başlayan etkinlikte Dalgıç, Mudanya ve Tirilye'nin dünya mirası hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaları anlattı. Mudanya'nın yüzyıllar boyunca farklı kültürleri bir arada yaşatan önemli bir kent olduğunu vurgulayan Dalgıç, UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne girmeyi hedeflediklerini söyledi. Dalgıç, "Mudanya'yı dünya çapında bir başka seviyeye taşıyacağız. Bu listede Mudanya'nın görünürlüğünü ve saygınlığımızı artıracak, Mudanya'ya olan bakışı genişletecektir. Somut ve somut olmayan kültürel miras konusunda hazırız. İlgili derneklerimiz ve kurumlarımızla dayanışma ve iş birliği ile gerekli adımları atacağız" diye konuştu.

UNESCO Bursa Derneği'nden sürece destek

UNESCO Bursa Derneği Başkanı İlker Özaslan ise Mudanya'nın kültürel miras açısından güçlü bir birikime sahip olduğunu belirterek, "Mudanya Girit Mübadilleri, Göç Belleği ve Akdeniz Yaşam Kültürü" ile "Tirilye Zeytin Kültürü, Bağcılık ve Akdeniz Yaşam Pratikleri" başlıklarıyla yapılacak başvuruların güçlü bir adaylık oluşturacağını dile getirdi. Özaslan, hazırladıkları SOKÜM adaylık dosyasını Dalgıç'a teslim ederek sürece destek vereceklerini dile getirdi.

Antropolog ve Tarih Uzmanı Dr. Levent Sevik, "Kültürel Miras Nasıl Korunur" başlıklı sunumunda da kültürel mirasın korunmasında eğitim, sürdürülebilirlik ve toplumsal sahiplenmenin kritik rolüne dikkati çekti. Kültürel değerlerin gelecek kuşaklara bırakılan bir emanet olduğunu dile getiren Sevik, yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluşlarının ortak sorumluluk üstlenmesinin gerekliliğini vurguladı.

Program kapsamında yer alan yöresel ürünler, el sanatları ve geleneksel tatların sergilendiği stantlar büyük ilgi gördü. Deyişler, maniler ve aşık atışmaları izleyicilerin beğenisini toplarken, Mudanya Lozan Mübadilleri Vakfı üyesi Sevgi Akuş'un düzenlediği "Girit Danteli" atölyesi ilgiyle takip edildi.

Etkinlikte Mudanya Güzelyalı Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Mudanya Lozan Mübadilleri Vakfı, GİRİTYA, Alevi Kültür Dernekleri Mudanya Şubesi ile Artvin Yusufeli Erenköy Kültür ve Dayanışma Derneği de stantlarıyla yer alarak buluşmaya katkı sundu.