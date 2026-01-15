Mudurnu'da Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Mudurnu'da Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

15.01.2026 12:34
17 yaşındaki Doğuş K., husumetli esnafı tabancayla ağır yaraladı, 2 şüpheli gözaltında.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 17 yaşındaki çocuk, aralarında husumet bulunan esnafı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olaya ilişkin saldırgan ve kuzeni gözaltına alındı.

Olay, Taşkesti beldesi merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşkesti'de esnaflık yapan Yusuf T. (37) ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen Doğuş K. (17) arasında tartışma yaşandı. Olayın büyümesi üzerine 17 yaşındaki Doğuş K., yanında bulundurduğu tabancayla Yusuf T.'ye ateş açtı. Kalbine, koluna ve bacağına kurşun isabet eden Yusuf T. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Yusuf T., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Yusuf T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

2 şüpheli gözaltında

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, saldırı sırasında kullanılan aracı şüpheli Doğuş K.'nin amcasının oğlu Turgut K.'nin kullandığı tespit edildi. Turgut K. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Doğuş K. da uzun süren arama çalışmalarının ardından yakalandı.

Husumetin sebebi muhtar babanın bıçaklanması

Öte yandan, şüpheli Doğuş K.'nin babası muhtar H.K.'nin bıçaklı saldırıda yaralandığı öğrenildi. İki taraf arasında bu olay nedeniyle husumet oluştuğu ve silahlı saldırının bu gerginliğin ardından gerçekleştiği iddia edildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Doğuş, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
